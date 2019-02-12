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BB Erzurumspor kuvvet çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 22.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına fitness salonunda kuvvet antrenmanıyla başladı.


Lider Medipol Başakşehir deplasmanından 1 puan alarak Erzurum'a dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına start verdi. Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi bugün fitness salonunda yapılan antrenmana eksiksiz katılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcuları, kuvvet depoladı.


BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu dile getirerek, Demir Grup Sivasspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

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