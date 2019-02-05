İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BB Erzurumspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 21.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yedek kadroyla sahada idman yaptı. Isınma hareketlerinin ardından koşu yapan futbolcular, minyatür kale maçla antrenmanı tamamladı.


Mavi-beyazlı ekibin ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuları ise tesis içindeki fitness salonunda kuvvet ve kondisyon çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.