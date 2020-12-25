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BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Erzurumspor, Süper Lig’in 15.

Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni teknik direktör Mesut Bakkal, takımı ile ilk antrenmanına çıktı.


Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde eksi 12 derecede yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar kötü gidişata Malatyaspor karşısında dur demek istiyor.


Mavi-Beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla Malatya'ya geçerek kampa girecek.

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