BB Erzurumspor Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Mitchell Donald ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Mitchell Donald Erzurumspor'umuzda. Anlaşmamız 1 yıllık, camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor'la 36 maça çıkan Hollandalı orta saha, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

2018 yılından bu yana Yeni Malatyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpten sezon sonu ayrılmıştı.