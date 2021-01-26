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BB Erzurumspor MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 22.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


BB Erzurumspor 31 ocak Pazar günü evinde ağırlayacağı MKE Ankara gücü hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal gözetiminde antrenmana çıkan mavi-beyazlılar, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladılar. Daha sonra taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışan dadaşlar, son olarak çift kale maç oynayarak antrenmana son verdi.


Öte yandan antrenmana 27 yaşındaki Kosovalı forvet Elba Rashani'de katıldı.

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