BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın Erzurum'daki mücadelesinde BB Erzurumspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Şampiyonluk yolunda zor bir deplasman önemli bir virajdı. Erzurumspor'un bizden daha çok kazanmaya ihtiyacı vardı. Camia olarak bir bütünlük içerisindeyiz. Galibiyet çok önemliydi. Böyle bir atmosferde 3 puan çok önemliydi. Camiamıza armağan ediyoruz'' dedi.

BB Erzurumspor cephesi

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise "Son derece zorlu bir maça çıkacağımızı biliyorduk. Maçın hemen başında iki oyuncumuzun sakatlığı bizi olumsuz olarak etkiledi. Paylaşım hatasından golü yedik. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Çok üzüntülüyüz'' diye konuştu.