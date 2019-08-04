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BB Erzurumspor Mücahit Albayrak'ı kiraladı

BB Erzurumspor, Gazişehir Gaziantep’ten sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak’ı sezon sonuna kadar kiraladı.

BB Erzurumspor, Gazişehir Gaziantep'ten sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak'ı sezon sonuna kadar kiraladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Gazişehir Gaziantep'in sol beki 28 yaşında ki Mücahit Albayrak'ı 1 yıllığına kiraladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran mavi-beyazlılar, "Kiralık olarak kadromuza kattığımız Mücahit Albayrak önümüzdeki sezon Erzurumspor'umuzun formasını terletecek! Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Albayrak, geçtiğimiz sezon Gazişehir'de 7 maçta görev alırken 1 asist yaptı.

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