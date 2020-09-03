Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak'la yeniden anlaştı.

İç ve dış transfer çalışmalarında hız kazanan BB Erzurumspor sözleşmeleri sona eren Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile yola devam etme kararı aldı. Dış transferlerle birçok mevkiye takviye yaparak kadrosunu kuvvetlendiren BB Erzurumspor iç transferde de önemli adımlar atarak kadrosunu geniş tutmayı hedefliyor. Öte yandan Ömer Şişmanoğlu geçtiğimiz sezon attığı gollerle BB Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasına önemli katkılarda bulunmuştu.

BB Erzurumspor geçtiğimiz haftalarda ise Obertan ve Emrah Başsan ile sözleşme yenileme kararı almıştı.

BB Erzurumspor'un kaleci transferi konusunda da sürdürülen çalışmalarda sona geldiği ve imzanın atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.