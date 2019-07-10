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BB Erzurumspor Osman Çelik'i transfer etti

BB Erzurumspor son olarak Antalyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Osman Çelik’i kadrosuna kattı.

BB Erzurumspor son olarak Antalyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Osman Çelik'i kadrosuna kattı.


Süper Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan mavi-beyazlı ekip transferde hızlandı. Son olarak Antalyaspor'da forma giyen 27 yaşında ki ön libero Osman Çelik'i transfer etti.


Transferi sosyal medya hesabından duyuran BB Erzurumspor şu ifadelere yer verdi:


“Osman Çelik BB Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun.”


Çelik, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da 7 maçta forma giyerken takımı adına gol ve asist katkısı yapamadı.

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