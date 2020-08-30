İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BB Erzurumspor, Petrus Boumal'i kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal’i transfer etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal'i transfer etti.


Transfer çalışmalarında tempo artıran BB Erzurumspor, 27 yaşındaki ön libero Petrus Boumal'i sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla renklerine bağladığını duyurdu. Dadaşlar, "Petrus Boumal, Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan Kamerunlu oyuncu, merkez orta saha ve sol bek mevkinde de oynayabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.