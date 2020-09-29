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BB Erzurumspor Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Rizespor hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Geçtiğimiz hafta Kayseri'den 3 puanla dönen BB Erzurumspor, Cumartesi saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumunda Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Özdilek yönetiminde olan futbolcular antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdmanda tempo arttıran dadaşlar kondisyon ve dayanıklılık antrenmanı yaptıktan sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Daha sonra taktik çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maç oynadıktan sonra antrenmana son verdi.

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