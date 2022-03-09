İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BB Erzurumspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Bilazer, ilk antrenmanına çıktı


BB Erzurumspor'da Sportif Direktör olarak görev yapan Muzaffer Bilazer, yönetim kurulu kararıyla BB Erzurumspor Teknik Direktörlük görevine getirildi. Mavi-beyazlılar, Muzaffer Bilazer yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı şut çalışması yaparak tamamladı.


Antrenmana tedavileri devam eden Eren Tozlu, Arvydas Novikovas, Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu katılmadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.