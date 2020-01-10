BB Erzurumspor Sissoko'yu kadrosuna kattı

BB Erzurumspor, Eskişehirspor'dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko'yu transfer etti.

TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Eskişehirspor'dan sözleşmesini feshederek ayrılan 1991 doğumlu Fildişi Sahilli uyruklu oyuncu İbrahim Sissoko ile kadrosunu güçlendirdi. 29 yaşındaki futbolcu 10 numara, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Sissoko, Erzurum ekibinin Antalya kampına da katıldı.