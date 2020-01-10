İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BB Erzurumspor Sissoko'yu kadrosuna kattı

BB Erzurumspor, Eskişehirspor’dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko’yu transfer etti.

BB Erzurumspor, Eskişehirspor'dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko'yu transfer etti.


TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Eskişehirspor'dan sözleşmesini feshederek ayrılan 1991 doğumlu Fildişi Sahilli uyruklu oyuncu İbrahim Sissoko ile kadrosunu güçlendirdi. 29 yaşındaki futbolcu 10 numara, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.


Sissoko, Erzurum ekibinin Antalya kampına da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.