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BB Erzurumspor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde olan futbolcular antrenmana, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan futbolcular ayak tenisi oynayarak antrenmana son verdi. BB Erzurumspor'un yeni transferleri de kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana katıldı.


BB Erzurumspor son hazırlıklarını da tamamlayıp Sivas'a giderek kampa girdi.

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