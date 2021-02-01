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BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor, çarşamba günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde futbolcular antrenmana, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan futbolcular ayak tenisi oynayarak antrenmana son verdi. Öte yandan geçtiğimiz gün evindeki ilk galibiyetini Ankaragücü'ne karşı alan BB Erzurumspor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Alınan 3 puanın ise futbolcuların moralini yükselttiği görüldü.


BB Erzurumspor yarın son hazırlıklarını tamamlayıp Sivas'a giderek kampa girecek.

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