BB Erzurumspor taraftarından MHK ve TFF'ye protesto

Süper Lig'in 20. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçında hakem Özgür Yankaya'nın kararları sonrasında toplanan binlerce BB Erzurumspor taraftarı TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne yürüyerek MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e yönelik protestoda bulundu.

Lalapaşa Meydanı'nda toplanan binlerce Erzurumlu ellerindeki pankartlarla slogan atarak TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne yürüdü. Yürüyüşün sonunda Erzurumsporlular, Dadaşlar ve Mavi Kapı taraftar grupları ortak bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sadece Erzurumsporluların değil tüm futbolseverlerin ve spor yorumcularının dikkatinden kaçmayan ve açıkça dile getirebileceğimiz noktalara uluşan hatalar söz konu olmaktadır. Doğrudan sonuca etki etmeyen, her insan hata yapabilir diyerek küçümsediğimiz, görmezden geldiğimiz yanlışları yok sayarak 10. hafta Kasımpaşa, 11. hafta Akhisarspor ve 20. hafta Çaykur Rizespor maçlarında bariz hatalı kararlara artık göz yummayacağımız seviyeye gelmiştir. Kalan 14 haftada MHK, TFF, PFDK'nın aklını başına alarak hareket etmesini adalet ve ahlak adına kendilerinden rica ediyoruz.”