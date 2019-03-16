BB Erzurumspor - Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takım teknik direktörü açıklamada bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “İki takım açısından da zor bir müsabakaydı. Bizi sevindik Erzurumspor camiası üzüldü. Takımın başında çok değerli bir hocaları var. Allah yardımcıları olsun bundan sonraki maçları için. Biz de sezon başında çok sıkıntılı günler yaşadık. Takım olma yolunda, oyuncularım gayret çaba sarf ediyorlar. Bugünlere gelmemizde inanılmaz duruş gösteriyorlar. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkürler. Futbolcularımı kutluyorum” dedi.

BB Erzurumspor cephesi

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da, “Geçen haftaki maçı kaybettiğimiz için morale ihtiyacımız vardı. Maçın başında oyuncularım gerekeni yaptı. Son vuruşu yapamadık. Üzgünüz ama umutsuz değiliz. Önümüzde 8 tane daha maçımız var. Son ana kadar umudumuzu sürdüreceğiz. Kampa gideceğiz daha iyi Erzurumspor hazırlayacağız. Trabzonspor tebrik ediyorum” diye konuştu.