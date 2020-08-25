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BB Erzurumspor, Trabzonspor ve Hatayspor'la hazırlık maçı yapacak

Süper Lig’in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2020-2021 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı takvimi belli oldu.

Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2020-2021 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı takvimi belli oldu.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre BB Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmaları sürecinde Hatayspor ve Trabzonspor'la hazırlık maçı yapacak.


Mavi-beyazlı ekip, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda 29 Ağustos'ta Hatayspor, 5 Eylül'de de Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

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