BB Erzurumspor, Trabzonspor ve Hatayspor'la hazırlık maçı yapacak

Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2020-2021 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı takvimi belli oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre BB Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmaları sürecinde Hatayspor ve Trabzonspor'la hazırlık maçı yapacak.

Mavi-beyazlı ekip, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda 29 Ağustos'ta Hatayspor, 5 Eylül'de de Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.