BB Erzurumspor Trabzonspor'dan Batuhan Artarslan'ı kadrosuna kattı

BB Erzurumspor son olarak Trabzonspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce kadrosunu yaklaşık 10 oyuncuyla güçlendiren mavi - beyazlı ekip son olarak 25 yaşındaki Batuhan Artarslan'ı renklerine bağladı. Artarslan resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra BB Erzurumspor'un Düzce Kampına katıldı.

Artarslan geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile 16 maça çıkıp takımı adına 1'de gol kaydetmişti.