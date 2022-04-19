İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

BB Erzurumspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.


TFF 1. ligde şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor, maçı hazırlıklarını tamamladı.


Çarşamba günü saat 16.00'da oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, nezaretinde sürdüren BB Erzurumspor, kulüp tesissilerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam ettikten sonra, taktik ağırlıklı çalıştı.


Mavi beyazlılar Tuzlaspor karşısında mutlak üç puan hedefliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.