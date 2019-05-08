BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son haftalarda aldığı puanlarla çıkışını sürdüren BB Erzurumspor Süper Lig'in 32. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Tedavisi devam eden Egemen Korkmaz ve geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren Gabriel Obertan'ın katılmadığı idman yaklaşık 2 saat sürdü.

Lokman Gör: “Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç”

Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli defans oyuncusu Lokman Gör önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Dün itibari ile antrenmanlara başladık. Bu hafta bizim için çok önemli bir maç olacak. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Oradan 3 puanla dönüp Fenerbahçe maçına moralli gelmek istiyoruz. Küme düşme hattında yer alan Göztepe'nin cumartesi maçı var oradan gelen skora göre daha moralli olabiliriz. Daha sonra Göztepe ve Bursaspor karşılaşacak. Biz kendi maçlarımıza bakıp bu maçların skorlarını bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Taylan Antalyalı: “Kırmızı çizgi üzerinde kalsak yeter”

Genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ise, ”Son haftalar küme kalma anlamında kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Biz iyi bir ivme yakaladık ama rakiplerimizde kazanıyor. Bu hafta da deplasmandan iyi bir skor alıp Fenerbahçe maçına çıkmak istiyoruz. İlk yıl anlamında kırmızı çizgi üzerinde kalsak bize yeter. Takım olarak iyi çalışıyoruz hem mental hem de fiziksel olarak iyi ve moralliyiz” dedi.

Erzurumspor, 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.