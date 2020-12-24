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BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 15.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maç hazırlıklarını sürdürdü.


BB Erzurumspor'da futbolcular Yardımcı Antrenör Şenol Fidan hazırlıklarına devam eden futbolcular, idmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Daha sonra hız ve yenileme çalışması yapan oyuncular, taktiksel ağırlıklı çalıştıktan sonra antrenmana son verdi.


Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor, 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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