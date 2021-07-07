BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam ediyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde olan mavi-beyazlılar antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan Dadaşlar son olarak 5'e 2 pas oyunu yaparak antrenmana son verdi.

BB Erzurumspor'un yeni transferleri de antrenmanda yer aldı.