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BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenman ile hazırlanıyor

Süper Lig’in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanlar ile sürdürüyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanlar ile sürdürüyor.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki tesislerinde yapılan antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.


Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Dayanıklılık çalışmaları biten futbolcular duran top organizasyonları üzerinde de çalıştıktan sonra antrenmana son verildi.

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