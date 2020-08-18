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BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenmanla hazırlanıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.


Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek gözetiminde olan BB Erzurumspor sabah ve akşam antrenmanı olmak üzere çift antrenman yapıyor. Gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında, kuvvet çalışmaları yapıldı. Futbolcular, günün ikinci idmanında ise dar alan çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.


Antrenman sırasında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Süper Lig'e çıkarak yarım kalan hikayeyi tamamladık. Şimdi yeni bir hikaye yazmalıyız" dedi.


Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Özdilek, "En az 10 oyuncuyu kadromuza katmalıyız" ifadesini kullandı.

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