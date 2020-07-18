BB. Erzurumspor, yeniden Süper Lig'de!

TFF 1.
Lig'in 34. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 4-1 yenerek, Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım oldu.
Maçtan dakikalar:
3. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında savunmadan atılan uzun topla buluşan Mücahit, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Mücahit'in vuruşunda kaleci Sehic, mutlak gole izin vermedi.
7. dakikada sol kanattan Hamroun'un ortasında Ömer Şişmanoğlu kafa vuruşunda kaleci Burak'ın çeldiği top direkten döndü. Emrah kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Erzurumspor, kullanılan korner vuruşunda Hamroun'un çekilmesi sonucu penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Hamroun, topu ağlara gönderdi. 2-0
50. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında kaleci Sehic topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde topla buluşan Hasic'in sert şutu az farkla auta çıktı.
56. dakikada Gökhan'ın pasıyla topla buluşan Muhammet ceza sahasına girmeden çektiği şutla topu ağlara gönderdi. 2-1
62. dakikada Emrah'ın pasıyla topla buluşan Ömer kaleciyi geçti vurdu top defans oyuncuları tarafından kale sahası içerinden uzaklaştırıldı.
81. dakikada Mücahit'in ortasını kaleci Burak elinden kaçırdı. Boşta kalan topu Emrah Başsan tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
88. dakikada Sissoko kazandığı topla ceza sahasına girdi. Sissoko düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 4-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Ergin Gözütok, Bahtiyar Birinci
BB Erzurumspor: Sehic, Murat (Cenk dk.90 ?), Osman, Aykut, Mücahit Albayrak, Scuk, İbrahim, Emrah (Oltan dk.90 ?), Hamroun( Hasan dk.65), Sissoko (Rashad Muhammed dk.90 ?), Ömer Şişmanoğlu ( Pote dk. 76 )
Yedekler: Kayacan, Merthan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Ümraniyespor: Burak, Muharrem, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan, Akabueze, Muhammed (Erdem dk.86 ?), Hasic, Gomis (Muammer dk.60), Bahadır ( Gimbert dk.71), Mücahit Can Akçay
Yedekler: Süleyman, Tarık, Yunus Emre Gedik, Yunus Emre Mertoğlu
Teknik Direktör: Sait Karafırtanalar
Gol: Emrah (dk.7 ve dk.81), Hamroun (dk.30 pen.), Sissoko (dk.88) ( BB Erzurumspor), Muhammed (dk.56) ( Ümraniyespor)
Sarı kart: Mücahit Can, Muhammed, Akabueze ( Ümraniyespor), İbrahim, Emrah ( BB Erzurumspor)