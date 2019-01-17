BB Erzurumspor yönetimine hayırlı olsun ziyareti

Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş ve yönetimine “Hayırlı olsun” dileklerini ileten Taşkesenligil, “Kulübümüzün Süper Lige kadar yükselmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen lokomotif oldu. İnşallah, Süper Ligin gediklisi olacağız” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, beraberindeki kurmayları ile BB Erzurumspor'un yeni yönetimine ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

5 Ocak'ta yapılan Kongrede göreve gelen Başkan Hüseyin Üneş ve ekibine başarı dileğinde bulunan Taşkesenligil, Mavi-beyazlı takımın Atiker Konyaspor maçını kazanarak, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayacağına inandığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Mavi-beyazlı kulübün tüm Erzurum'un ortak değeri olduğunun altını çizerek, “BB Erzurumspor'un Süper Lige kadar yükselmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, bir lokomotif görevi üstlendi ve taraftarımızın da desteği ile bu noktalara geldik. İnanıyorum ki, BB Erzurumspor Süper Lig'in gediklisi olacak. Kulüp Başkanlığına seçilen Hüseyin Üneş ve yönetiminin de gayretli çalışmaları ve takıma yaptığı takviyelerle ligi ikinci yarı da en iyi noktada bitirebileceğiz. Şimdiden BB Erzurumspor'a Konyaspor maçında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile paydaş bir kurum olduklarının altını çizen BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “İnşallah bundan sonra da birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.

GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil ile kurmaylarının ziyaretinden bir hayli memnun kalan Üneş, “Yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri büyük bir heyecan ve şevk ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir olarak başarılı ve Süper Ligde kalıcı olmak istiyorsak, yediden yetmişe herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Siyasilerimiz, bürokratlarımız, taraftarımız ve basınımız ile bütünlük içerisinde olursak başarı zaten kendiliğinden gelecektir. Zaten taraftarımızın takımına olan ilgisini dünyada bilmeyen kalmadı. Ayrıca şehirde çok şanslıyız ki, bir spor sever valimiz ve belediye başkanımız var. Bu bağlamda tüm Erzurumluları desteğe çağırıyorum. Şimdiden tüm taraftarlarımızı Atiker Konyaspor ile oynayacağımız hayati maça davet ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette Genel Sekreter Ünsal Kıraç ve Muzaffer Şahin de hazır bulundu. GSİM'den ziyarete İdari İşler Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen, Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz, Personel Müdürü Letif Arslan ve KYK Yurt Hizmetleri Müdürü Rıza Nurullah Hukkamlı da yer aldı.