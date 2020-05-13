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BB Erzurumspor'da 11 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor’da yapılan ikinci korona virüs testinde 4’ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıktı.

BB Erzurumspor'da yapılan ikinci korona virüs testinde 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıktı.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı.


Öte yandan durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildi.

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