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BB Erzurumspor'da ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da orta saha oyuncusu Erhan Çelenk’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da orta saha oyuncusu Erhan Çelenk'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.


BB Erzurumspor 4 sezon mavi- beyazlı formayı giyen Erhan Çelenk ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı ekiple 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıkan Erhan Çelenk, sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünde uzun süre sahalardan uzak kaldı. Sakatlığından sonra gösterdiği performansla Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in gözüne giremeyen Çelenk'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.


BB Erzurumspor resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Futbolcumuz Erhan Çelenk'in kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kaptanımız Erhan Çelenk'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


Deneyimli futbolcu bu sezon BB Erzurumspor'da 11 maça çıkarken takımı adına gol ve asist üretemedi.

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