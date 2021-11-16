BB Erzurumspor'da Boluspor mesaisi

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-beyazlılar taktik ve şut ağırlıklı çalıştı.

Milli maç arasında günde çift idman yaparak Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Teknik Direktör Erkan Sözeri, “Milli maç arasını iyi değerlendirerek Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçını kazanmamız oyuncularımın motivasyon ve moralini yükseltti. İnşallah aynı kazanma hırsını sahaya yansıtarak hedeflediğimiz yola ilerlemeyi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.