BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi başladı

BB Erzurumspor'da ikinci Erkan Sözeri dönemi başladı. Mavi-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Erkan Sözeri ile anlaşıldığını resmen duyurdu.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen ve bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor'un yeni hocası belli oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçiminin ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Ömer Düzgün ve yönetim kurulu gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak tekrar Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda daha önce BB Erzurumspor'un başında görev alan Erkan Sözeri ile anlaşan mavi-beyazlı kulüp, yeni hocasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teknik direktör Erkan Sözeri'yle anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.