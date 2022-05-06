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BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor,Spor Toto 1.

Lig'in 36.haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürdü.


Teknik Direktör Muzaffer Bilazer gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika süren idmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-beyazlılar antrenman dar alanda pas pres ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.


BB Erzurumspor, Cuma günü yapacağı antrenmanın ardından Cumartesi günü hava yoluyla Ankara'ya geçerek kampa girecek.

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