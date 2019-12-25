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BB Erzurumspor'da hedef mutlak galibiyet

BB Erzurumspor ligin 16.

haftasında evinde 3-1 mağlup olduğu Altay maçının yaralarını sarmak için 17. haftada oynayacağı Ümraniyespor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da gözler Ümraniyespor maçına çevrildi. Mavi - beyazlı ekip, ilk devrenin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçından galibiyet alarak devreyi moralle kapatmanın hesaplarını yapıyor.


Ligin ilk 16 haftasında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 27 puanla 4. sırada yer alan Dadaşlar, lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor. İlk yarıda 30 puan hedefinde olan BB Erzurumspor'un hedefine ulaşması için İstanbul deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.


Ümraniyespor karşılaşması 28 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Ümraniye Belediye Şehir Stadında oynanacak.

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