BB Erzurumspor'da kongre 17 Haziran'da

BB Erzurumspor, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun 17 Haziran Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından normalleşme takviminde spor kulüplerinin kongrelerinin yapması kararının açıklanmasının ardından geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 40 puanla 18. sırada tamamlayarak küme düşen BB Erzurumspor, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun 17 Haziran'da yapılması kararını aldı.

BB Erzurumspor'un resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“17 Haziran 2021 tarihinde saat 15.00'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde, gündem maddelerine göre Olağan Genel Kurul yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması veya ertelenmesi durumunda toplantının 24 Haziran 2021 tarihinde yine aynı yer ve saate yapılmasına, Genel kurul toplantısının Dernek üyelerine gazete ilanı ile duyurulmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.”