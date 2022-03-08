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BB Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi

BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Yücel İldiz’in ardından takımın başına Sportif Direktörlük görevini sürdüren Muzaffer Bilazer, Futbol Sorumlusu olarak getirildi.

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz'in ardından takımın başına Sportif Direktörlük görevini sürdüren Muzaffer Bilazer, Futbol Sorumlusu olarak getirildi.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da son haftalardaki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre takımın başına bir dönem Erzurumspor'un teknik direktörlüğünü de yapmış olan Sportif Direktör Muzaffer Bilazer, Futbol Sorumlusu olarak getirildi.

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