İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

B.B. Erzurumspor'da Özer Hurmacı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da forma giyen Özer Hurmacı’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Özer Hurmacı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.


B.B. Erzurumspor'un resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hurmacı'ya formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.