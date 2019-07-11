BB Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Lig takımlarından BB Erzurumspor'un yeni sezon hazırlıkları kulüp tesislerinde devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde kulüp tesislerinde sürdüren BB Erzurumspor çalışmalarına hız verdi.

İzinli olan Mickael Pote haricinde tam kadro çalışan Mavi - Beyazlı ekibin antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketlerinden sonra dayanıklılık antrenmanı yapan Erzurum ekibi son bölümü ise çift kale maç ile tamamladı.

BB Erzurumspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sezon öncesi kamp çalışmalarına devam edecek.