BB Erzurumspor'da zorlu sürecin başkanı Ahmet Dal oldu

Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkanlığa Ahmet Dal seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen BB Erzurumspor Kulübü'nün seçimli olağanüstü kurulu, başkan adayı çıkmaması nedeniyle ileri tarihe ertelendi. Mavi-beyazlıların As Başkanı Ahmet Dal ise kulübün yeni başkanı seçildi. Öte yandan kongreye kadar transfer yasağı da bulunan BB Erzurumspor'da Ahmet Dal zorlu bir süreci yönetecek.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Ömer Düzgün başkanlığında toplanan BB Erzurumspor Yönetim Kurulu toplantımızda, başkanımız Ömer Düzgün'ün görevinden affı kabul edilmiş, yönetim kurulu üyelerimizin oylarıyla Asbaşkanımız Ahmet Dal kulübümüzün yeni başkanı olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.