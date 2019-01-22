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BB Erzurumspor'dan çifte transfer

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sağ bek Serkan Kurtuluş ile Norveçli santrfor Kristian Fardal Opseth’i transfer etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sağ bek Serkan Kurtuluş ile Norveçli santrfor Kristian Fardal Opseth'i transfer etti.


Devre arası transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden BB Erzurumspor, sağ bek için Elazığspor'dan Serkan Kurtuluş ile anlaşmaya vardı. Erzurum temsilcisi, santrfor mevkine ise Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen forvet Kristian Fardal Opseth'i transfer etti.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, her iki futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedilirken, futbolcuların önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak takımla birlikte çalışmalara katılacakları da belirtildi.

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