BB Erzurumspor'dan imza şov

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 6 transfere imza attırdı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Danimarka'nın Aarhus takımından transfer edilen 29 yaşındaki stoper Pierre Kanstrup ile 2.5 yıllık, Norveç'in Sarpsborg takımından 575 bin Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki forvet Rashad Muhammed ile 2.5 yıllık, Norveç'in Bod/Glimt takımından transfer edilen 29 yaşındaki forvet Kristian Fardal Opseth ile 2.5 yıllık, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından transfer edilen 29 yaşındaki orta saha Gabriel Obertan ile 2.5 yıllık, Kasımpaşa'dan 475 bin Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki sağ kanat Samuel Emem Eduok ile 2.5 yıllık ve Elazığspor'dan yarım sezonluğuna transfer edilen 29 yaşında sağ bek Serkan Kurtuluş ile toplu sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “Devre arası transfer sürecinin son gününü geçiriyoruz, bu süreçte yapmış olduğumuz transferleri kamuoyuna topluca tanıtma kararı aldık. Bu transfer döneminde hem kaliteli hem ucuz futbolculara yoğunlaştık. Bu işlerde sıfır risk yok biz inanıyoruz ki çok iyi transferler yaptık. Önümüzdeki dönem de bu futbolcuların bize neler katacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, sözleşme detaylarına göre futbolcu ve kulüplerine bonservis ve gelecek yıllarda alacaklarıyla birlikte toplam 7.5 milyon Euro ödeme yapılacağını açıkladı.