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BB Erzurumspor'dan Süper Lig hedefi için iddialı kadro

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig’e çıkmak için iddialı bir kadro kurdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir kadro kurdu. Yaz transfer döneminde mavi-beyazlılar 6'sı yabancı, 14'ü Türk olmak üzere kadrosunu 20 oyuncuyla güçlendirirken, 17 oyuncuyla da yollarını ayırdı.


Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezonun sonunda tekrar Süper Lig'e yükselebilmek adına transferde hareketli günler yaşadı. Transferler sezon başı sportif direktörlük görevine getirilen Muzaffer Bilazer önderliğinde ve Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda yapıldı.


BB Erzurumspor 'Hedef Süper Lig' parolasıyla yaz transfer döneminde kadrosuna 20 futbolcu kattı. Mavi-beyazlı ekipte bu 20 futbolcunun 6'sı yabancı 14'ü yerli oldu.


Ağırlıklı olarak Süper Lig tecrübesi olan futbolcuları kadrosuna katan Dadaşların yaptığı 20 transferin yaş ortalaması ise 25.6 oldu. Erzurum ekibi, 4'er tane 31, 3'er tane 23 ve 32, 2'şer tane 25, 27 ve 30, 1'er tane de 24, 26, 29 ve 33 yaşında futbolcu aldı.


BB Erzurumspor'un yaz transferleri şöyle:



Mikhail Rosheuvel (31) - Al-Dhafra SCC


Martin Hasek (25) - Würzburger Kickers


Alican Özfesli (24) - Başakşehir - Kiralık


Eren Tozlu (30) - Giresunspor


Aly Malle (23) - Yeni Malatyaspor - Kiralık


Mustafa Yumlu (33) - Denizlispor


Mücahit Albayrak (30) - Gaziantep FK


Batuhan Artarslan (27) - Ümraniyespor


Orhan Ovacıklı (32) - Bandırmaspor


Süleyman Koç (32) - Adana Demirspor


Ahmet Canbaz (23) - Trabzonspor


Aykut Demir (32) - Boluspor


Mustafa Akbaş (31) - Gençlerbirliği


Erkan Anapa (23) - Giresunspor - Kiralık


Emircan Altıntaş (26) - Alanyaspor - Kiralık


Herolind Shala (29) - Stabaek Fotball


Estrela (25) - Bank El Ahly


Gökhan Alsan (31) - Samsunspor


Ufuk Budak (31) - Bursaspor


Aaron Olanare (27) - Changchun Yatai




BB Erzrumspor'dan ayrılan futbolcular ise şunlar:


Emrah Başsan (29) - Serbest - Kayserispor


Petrus Boumal (28) - Serbest - FK Nizhny Novgorod


Johanna Omolo (32) - Serbest - Kocaelispor


Elbasan Rashani (28) - Serbest - Clermont Foot 63


Gabriel Obertan (32) - Serbest - Charlotte Independence


Murat Uçar (29) - Serbest - Ankaragücü


Cenk Ahmet Alkılıç (33) - Serbest - Eyüpspor


Léo Schwechlen (32) - Serbest - Denizlispor


Sefa Akgün (21) - Kiralık - 24 Erzincanspor


Osman Çelik (29) - Serbest - Samsunspor


Hasan Hatipoğlu (31) - Serbest- Kocaelispor


Furkan Özkhan (20) - Kiralık - Elazığ Karakoçan FK


Batuhan Ünsal (24) - Serbest - Sarıyer


Adolphe Teikeu (31) - Serbest


Mitchell Donald (32) - Serbest


Zakarya Bergdich (32) - Serbest


Kayacan Erdoğan (33) - Serbest

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