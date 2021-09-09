BB Erzurumspor'dan Süper Lig hedefi için iddialı kadro

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir kadro kurdu. Yaz transfer döneminde mavi-beyazlılar 6'sı yabancı, 14'ü Türk olmak üzere kadrosunu 20 oyuncuyla güçlendirirken, 17 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezonun sonunda tekrar Süper Lig'e yükselebilmek adına transferde hareketli günler yaşadı. Transferler sezon başı sportif direktörlük görevine getirilen Muzaffer Bilazer önderliğinde ve Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda yapıldı.

BB Erzurumspor 'Hedef Süper Lig' parolasıyla yaz transfer döneminde kadrosuna 20 futbolcu kattı. Mavi-beyazlı ekipte bu 20 futbolcunun 6'sı yabancı 14'ü yerli oldu.

Ağırlıklı olarak Süper Lig tecrübesi olan futbolcuları kadrosuna katan Dadaşların yaptığı 20 transferin yaş ortalaması ise 25.6 oldu. Erzurum ekibi, 4'er tane 31, 3'er tane 23 ve 32, 2'şer tane 25, 27 ve 30, 1'er tane de 24, 26, 29 ve 33 yaşında futbolcu aldı.

BB Erzurumspor'un yaz transferleri şöyle:

Mikhail Rosheuvel (31) - Al-Dhafra SCC

Martin Hasek (25) - Würzburger Kickers

Alican Özfesli (24) - Başakşehir - Kiralık

Eren Tozlu (30) - Giresunspor

Aly Malle (23) - Yeni Malatyaspor - Kiralık

Mustafa Yumlu (33) - Denizlispor

Mücahit Albayrak (30) - Gaziantep FK

Batuhan Artarslan (27) - Ümraniyespor

Orhan Ovacıklı (32) - Bandırmaspor

Süleyman Koç (32) - Adana Demirspor

Ahmet Canbaz (23) - Trabzonspor

Aykut Demir (32) - Boluspor

Mustafa Akbaş (31) - Gençlerbirliği

Erkan Anapa (23) - Giresunspor - Kiralık

Emircan Altıntaş (26) - Alanyaspor - Kiralık

Herolind Shala (29) - Stabaek Fotball

Estrela (25) - Bank El Ahly

Gökhan Alsan (31) - Samsunspor

Ufuk Budak (31) - Bursaspor

Aaron Olanare (27) - Changchun Yatai

BB Erzrumspor'dan ayrılan futbolcular ise şunlar:

Emrah Başsan (29) - Serbest - Kayserispor

Petrus Boumal (28) - Serbest - FK Nizhny Novgorod

Johanna Omolo (32) - Serbest - Kocaelispor

Elbasan Rashani (28) - Serbest - Clermont Foot 63

Gabriel Obertan (32) - Serbest - Charlotte Independence

Murat Uçar (29) - Serbest - Ankaragücü

Cenk Ahmet Alkılıç (33) - Serbest - Eyüpspor

Léo Schwechlen (32) - Serbest - Denizlispor

Sefa Akgün (21) - Kiralık - 24 Erzincanspor

Osman Çelik (29) - Serbest - Samsunspor

Hasan Hatipoğlu (31) - Serbest- Kocaelispor

Furkan Özkhan (20) - Kiralık - Elazığ Karakoçan FK

Batuhan Ünsal (24) - Serbest - Sarıyer

Adolphe Teikeu (31) - Serbest

Mitchell Donald (32) - Serbest

Zakarya Bergdich (32) - Serbest

Kayacan Erdoğan (33) - Serbest