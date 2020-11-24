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BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki

BB Erzurumspor sosyal medyadan paylaştığı ilginç video ile VAR uygulaması ve hakem kararlarına tepki gösterdi.


BB Erzurumspor'un Galatasaray ile oynadığı müsabaka kaptan İbrahim Akdağ'a yapılan faul görüntülerini ve pozisyonun ardından Galatasaray'ın kaydettiği golü ve Mina'nın Trabzonspor'a attığı golün faul olarak değerlendirilerek iptal edilmesini Diyanet İşleri Başkanlığı'na 'Günah değil mi?' diye sorarak tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda İbrahim Akdağ'a yapılan faul görüntülerini ise Güreş Federasyonuna sorarak TFF ve VAR uygulamasına gönderme yaptı.


Sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve sosyal medyanın konuşturulduğu görüntüler binlerce kişi tarafından beğeni aldı. Görüntüler sanal ortamda en çok izlenen görüntü oldu.

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