BB Erzurumsporlu futbolcular MYO'da öğrencilerle buluştu

Erzurum MYO bu kapsamda öğrencileri, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular Hakan Cambazoğlu ve Taylan Antalyalı ile buluşturdu. Söyleşiye Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli ile Erzurum MYO Müdürü Prof. Dr. M. Dursun Kaya'da katıldı.

Neşeli bir havada geçen söyleşide öğrencilerin sorularını içtenlikle cevaplayan futbolcular onlara tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi. Öğrencilerin amatör olarak da olsa her hangi bir spor branşıyla ilgilenmeleri gerektiklerinin altını çizen başarılı sporcular, sağlıklı bir yaşam sürebilmek ve boş vakitlerini iyi değerlendirmek için çeşitli aktivitelerde bulunmalarını tavsiye ettiler.

BB Erzurumspor'un kaptanlığını yapan kaleci Hakan Cambazoğlu'na öğrencilerden bir de sürpriz geldi. Doğum günü olması nedeniyle pasta hazırlayan öğrenciler, başarılı file bekçisinin yeni yaşını hep birlikte kutlayarak sağlıklı bir ömür dilediler.

Söyleşi, öğrencilerin BB Erzurumsporlu futbolcular ile birlikte fotoğraf çekilmesiyle son buldu.