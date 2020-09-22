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BB Erzurumsporlu Sissoko'dan hastanede tedavi gören minik taraftara sürpriz ziyaret

Erzurum’da Çocuk Onkoloji bölümünde tedavi gören küçük Kerem, BB Erzurumspor futbolcusu Ibrahim Sissoko’yu görmek istedi.

Erzurum'da Çocuk Onkoloji bölümünde tedavi gören küçük Kerem, BB Erzurumspor futbolcusu Ibrahim Sissoko'yu görmek istedi. Tecrübeli futbolcu Sissoko da minik taraftarı kırmayarak hastaneye Kerem'in ziyaretine gitti.


Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji bölümünde tedavi gören Kerem, BB Erzurumsporlu Ibrahim Sissoko'yu görmek istedi. Kerem'in babası da oğlunun bu isteğini gerekli mercilere iletti. Bunu duyan Ibrahim Sissoko ise minik taraftarı kırmayarak hastane ziyaretine gitti. Hastanede Sissoko'yu gören küçük taraftar heyecandan adeta ne diyeceğini bilemedi. Tedavisi devam eden Kerem'i geçmiş olsun ziyaretine giden tecrübeli futbolcu Sissoko'ya aile bireyleri de teşekkür etti.

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