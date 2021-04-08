BB Erzurumspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

BB Erzurumspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta galibiyet alamazken, bu maçlardan sadece 3 puan çıkarabildi.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 33. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan dadaşlar küme düşme hattından kurtulamadı. En son ligin 25. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden dadaşlar, o günden sonra galibiyete hasret kaldı. Mavi-beyazlı ekip Rizespor maçından sonra ligde çıktığı 8 maçta sadece 3 puan alabildi.

"Yılmaz Vural'da çare olamadı"

BB Erzurumspor'un başında 2 kez sahaya çıkan Teknik Direktör Yılmaz Vural'da dadaşlara çare olamadı. Vural çıktığı 2 müsabakadan 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

"Costa sırtlıyor"

Konyaspor ve Gençlerbirliği müsabakalarında BB Erzurumspor'un attığı 2 golde de deneyimli stoper Manuel da Costa'nın imzası bulunuyor. Costa, dün oynanan Gençlerbirliği maçında son dakikalarda savunmadan ileri çıkarak attığı golle mavi-beyazlılara son dakikada 1 puan getiren isim oldu.

"Rakip Beşiktaş"

BB Erzurumspor, pazar günü sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı ağırlayacak. Küme düşme hattından hızla kurtulmak isteyen dadaşlar bu maçtan puan yada puanlar almayı hedefliyor.