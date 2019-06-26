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BB Erzurumspor'un genç yeteneği Taylan transferin gözdesi oldu

Süper Lig’de başarılı bir sezon geçiren genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı’ya teklif yağıyor.

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'ya teklif yağıyor.


Gelecek sezon Süper Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor'da geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, adeta transferin gözdesi oldu.


Orta sahanın her bölgesinde oynadığı iki yönlü oyunla Süper Lig takımlarının dikkatini çeken Antalyalı'ya birçok takım sözlü teklifte bulundu. Özellikle Beşiktaş'ın ısrarcı olduğu genç futbolcudan mavi-beyazlı ekip bonservis ücreti kazanmak istiyor.


Genç futbolcu geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'da 32 maçta süre alırken 6 gol atıp 3'de gol pası verdi.

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