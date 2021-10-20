İhlas Haber Ajansı

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BB Erzurumspor'un Samsunspor mesaisi

BB Erzurumspor, TFF 1.

Lig'in 10.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Mavi-Beyazlılar, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda taktik ağırlıklı çalışma yaparak tamamladı.


BB Erzurumspor, Cuma günü yapacağı ter antrenmanın ardından özel uçakla Samsun'a geçerek kampa girecek.

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