BB Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor’un yeni transferİ Arturo Mina’nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
BB Erzurumspor'un yeni transferİ Arturo Mina'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü sosyal medyada yaptığı duyuruyla, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Mavi-beyazlı ekip sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerini kullandı