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B.B.Erzurumspor'da Hatay mesaisi

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, Pazar günü kendi evinde konuk edeceği Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımda moral, motivenin yüksek seviyede olduğunu, hafta sonu oynayacakları Hatayspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ile çift kale taktiksel ağırlıklı çalışma yaparak çalışmayı tamamladı.

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