BBP Genel Başkanı Destici Oltu'da

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, Erzurum'un Oltu ilçesini ziyaret etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Erzurum'un Oltu İlçe Belediyesi'ni yüzde 55,73'lük oy oranıyla kazanan Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, Oltu ilçesine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ağrı'dan karayoluyla Oltu ilçe merkezine gelen Destici'yi ilçe girişinde yüzlerce vatandaş karşıladı. Konvoyunu durdurarak kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Destici, daha sonra ilçe Kaymakamlığına geçti. İlk ziyaretini Oltu Kaymakamı Şenol Turan'a yapan BBP Genel Başkanı Destici, Kaymakam Turan'dan ilçe hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Turan, ziyaret anısına Destici'ye Oltu Taşı tespih hediye ederken Genel Başkan Destici'de Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından yaya olarak Oltu Belediyesine geçen Destici, yol boyunca Oltulu vatandaşları selamladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'yı makamında ziyaret etti. Belediye girişinde yüzlerce kişi tarafından çiçeklerle karşılanan Destici, yaptığı açıklamada Oltu'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Erzurum gerçekten bizim çok sevdiğimiz nadide diyebileceğimiz ülkemizin şehirlerinden bir tanesidir. Tarihi, kültürel mirası, insanının yapısı, Dadaşların mertliği yiğitliği takdire şayandır. Tabi Oltu da Erzurum'umuzun adeta yıldızı. Dolayısıyla Oltu Belediyesi'nin, Oltulu kardeşlerimiz tarafından Necmettin Taşçı başkanımızın şahsında bize tevdii edilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Onun için bütün Oltulu kardeşlerimize teşekkür ederim. Burada bir emek var. Bu büyük bir çalışmayla büyük bir gayretle elde edilmiş bir başarı. Bu başarının mimarlarından başta Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı Bey'e, meclis üyelerine, ilçe teşkilatımıza, gençlik teşkilatımıza, özellikle kadın kollarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sizler gerçekten gurur duyulacak bir işin altına imza attınız. Bizim için de aslında tarihi bir başarı. Çünkü Büyük Birlik Partisi kurulduğundan bu yana Erzurum'da hiç ilçe belediyesi kazanamamıştı. Bu seçime nasip oldu. Hem de iki tane: Oltu ve Tortum. Bundan çok ziyadesiyle memnunuz. Belediye Başkanımız tecrübeli bir belediye başkanıdır. Oltulu hizmet bekliyor, meselelerin problemlerin çözülmesini bekliyor. Biz bu seçim sürecinde yaptığımız bütün konuşmalarda şunu söyledik: ‘Eğer bir belediye bize teslim edilirse belediyeciliğin elindeki imkânları azami derecede harekete geçirerek işsizimize iş alanları nasıl açarız. Her haneye bir lokma ekmek daha fazla nasıl götürürüz, huzuru güveni daha yüksek seviyelere nasıl çıkarırız, eğitim gören öğrencilerimize nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz, hastalarımızın tedavisinde nasıl daha fazla kolaylıklar sağlayabiliriz, kadınlarımızın ve gençlerimizin önceliklerini nasıl hayata geçirebiliriz' bütün bunlarla ilgili çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ise, “Genel Başkanıma tüm Oltu adına hoş geldiniz diyorum. Oltu'yu ve Oltu Halkını şereflendirdi. Allah'ta Genel Başkanımızın bundan sonraki siyasi mücadelelerinde her yerde her zaman onu en iyi mücadele lideri olarak en iyi siyasi lider olarak görmeyi nasip etmesini diliyor. Bizi ziyaretinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici'ye imamesine Mustafa Destici yazılı Oltu Taşı tespih hediye etti.

Daha sonra Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok, BBP Genel Başkanı Destici'ye kurucu lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu bir tabloyu hediye ederken, Destici ise Oltu Belediyesi Taşçı'ya el yazması bir tablo hediye etti.

“Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı”

BBP Genel Başkanı Destici, “Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddet kime yapılırsa yapılsın kimden gelirse gelsin bunun karşısındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum CHP camiasına geçmiş olsun diyorum. Türkün Müslümanın Anadolu insanının töresinde cenazeye gelen birisine saldırı yoktur hele bu Şehit cenazesi ise hiç yoktur. Şehit hepimizin şehididir söylemlerini beğenmeyebilirsiniz eylemlerini beğenmeyebilirsiniz bunlar başka bir şeydir. Hiçbir mazeret veya hiçbir gerekçe bu saldırıyı meşrulaştıramaz bunu kabul etmiyoruz reddediyoruz. İnşallah bir daha buna benzer ülkemizde bir şey yaşanmaz Ülkemiz adına iyi olmuyor Demokrasi adına iyi olmuyor toplumumuz adına iyi olmuyor” dedi.

Başkan Destici son olarak şu açıklamalarda bulundu:

“23 Nisan ondan bir gün sonrada 24 Nisan. Öncelikle bütün milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu sene doksan dokuzuncusunu yaşayacağız yani seneye yüz yıl olmuş olacak. Meclisimiz kurulalı bir asır geçecek inşallah. O yarın bütün ülkede büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ama bir gün sonra 24 Nisan sözde ermeni soykırımının iddialarının her yıl olduğu gibi dillendirileceği bir gün. ABD'den başlayalım, Avrupa'nın çeşitli senatolarında meclislerinde yine Türkiye'yi karalama kampanyaları bu aziz kahraman merhametli her dinden her kökenden insana hoş görülü olmuş onlar yüz yıllarca kendi topraklarında komşu olarak görmüş yaşamış Türk Milletine karşı yine karalama kampanyası başlatacaklar. Hem de kendi tarihlerindeki katliamlara soykırımlara bakmadan onları unutturarak yapmaya çalışacaklar. Lakin biz dün olduğu gibi bugünde Millet olarak bunlara pabuç bırakmayacağız. Bizim ecdadımız biz Müslüman Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde hangi kökene ve dini inancı ne olursa olsun hiçbir millet yada topluluğa karşı soykırım yapmadı yapmayız. Biz en güçlü olduğumuz dönemlerde yapmadık şayet biz bunları yapmış olsaydık bugün Balkanlarda Türk kimliğinden yada Müslüman kimliğinden başka kimse olmazdı yada Anadolu topraklarında onun için biz bunları biliyoruz bunlarla da mücadele edeceğiz. Erzurum bu anlamda mücadeleyi vermiş bir şehrimiz bu şehirde o dönemlerde yaşayan insanlar büyük acılar yaşamışlar vatanlarını evlerini barklarını yurtlarını korumuşlar. Bundan sonra aynı inançla aynı azimle inşallah hep birlikte Ülkemizin bütünlüğü Milletimizin İstikbali için çalışacağız” açıklamalarında bulundu.